Festival hip-hop initiations et spectacles La Maison Trop Cool Genêts

Genêts

Festival hip-hop initiations et spectacles

La Maison Trop Cool 26 rue de l’Ortillon Genêts Manche

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-18 14:00:00

fin : 2026-04-18 01:00:00

Date(s) :

2026-04-18

La compagnie ANORMAL de danses urbaines et théâtre originaire de Nice fait son grand retour en Normandie.

Et pas n’importe où ! LA MAISON la plus cool de Genêts nous accueille le samedi 18 avril pour des moments de folie.

Venez kiffer, apprendre, partager, danser, voir le spectacle et boire des coups avec nous !

Des initiations de break dance, hip-hop et théâtre toute la journée pour enfants, parents, grands-parents et arrières grands-parents ! Nous vous attendons nombreux !!

Vous avez également la chance de pouvoir assister au premier et nouveau spectacle 2026 de la compagnie à 20h DANSE AVEC LES GOÉLANDS . .

La Maison Trop Cool 26 rue de l’Ortillon Genêts 50530 Manche Normandie +33 7 71 35 14 58 leosalmon.pro@gmail.com

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English : Festival hip-hop initiations et spectacles

L’événement Festival hip-hop initiations et spectacles Genêts a été mis à jour le 2026-04-08 par OT MSM Normandie BIT Genêts