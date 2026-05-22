Concert Les Pétasses à Mules Bar associatif L’Ecurie Genêts

Genêts

Concert Les Pétasses à Mules

Bar associatif L’Ecurie 20 route du Bec d’Andaine Genêts Manche

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-05 21:00:00

fin : 2026-06-05

Date(s) :

2026-06-05

Dîner-concert avec Les Pétasses à Mules, chanson/swing. Dîner à partir de 19h et concert à 21h.

Réservation conseillée. .

Bar associatif L’Ecurie 20 route du Bec d’Andaine Genêts 50530 Manche Normandie +33 6 07 74 18 91 assolecurie@gmail.com

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English : Concert Les Pétasses à Mules

L’événement Concert Les Pétasses à Mules Genêts a été mis à jour le 2026-05-19 par OT MSM Normandie BIT Genêts