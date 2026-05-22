Concert Les Pétasses à Mules Bar associatif L’Ecurie Genêts
Concert Les Pétasses à Mules Bar associatif L’Ecurie Genêts vendredi 5 juin 2026.
Genêts
Concert Les Pétasses à Mules
Bar associatif L’Ecurie 20 route du Bec d’Andaine Genêts Manche
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-05 21:00:00
fin : 2026-06-05
Date(s) :
2026-06-05
Dîner-concert avec Les Pétasses à Mules, chanson/swing. Dîner à partir de 19h et concert à 21h.
Réservation conseillée. .
Bar associatif L’Ecurie 20 route du Bec d’Andaine Genêts 50530 Manche Normandie +33 6 07 74 18 91 assolecurie@gmail.com
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English : Concert Les Pétasses à Mules
L’événement Concert Les Pétasses à Mules Genêts a été mis à jour le 2026-05-19 par OT MSM Normandie BIT Genêts
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