Eglise Notre-Dame Genêts
Eglise Notre-Dame Genêts vendredi 29 mai 2026.
Genêts
Eglise Notre-Dame
Rue de l’entrepont Genêts Manche
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Vendredi Vendredi 2026-05-29 09:00:00
fin : 2026-05-31 22:00:00
Date(s) :
2026-05-29
En soirée éclairage extérieur de l’église.
9h00-22h00, éclairage intérieur choeur, vitraux. .
Rue de l’entrepont Genêts 50530 Manche Normandie +33 2 33 70 83 42 mairie@commune-genets.fr
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English : Eglise Notre-Dame
L’événement Eglise Notre-Dame Genêts a été mis à jour le 2026-04-21 par Attitude Manche
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