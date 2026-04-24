Genêts

Eglise Notre-Dame

Rue de l’entrepont Genêts Manche

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi Vendredi 2026-05-29 09:00:00

fin : 2026-05-31 22:00:00

Date(s) :

2026-05-29

En soirée éclairage extérieur de l’église.

9h00-22h00, éclairage intérieur choeur, vitraux. .

Rue de l’entrepont Genêts 50530 Manche Normandie +33 2 33 70 83 42 mairie@commune-genets.fr

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English : Eglise Notre-Dame

L’événement Eglise Notre-Dame Genêts a été mis à jour le 2026-04-21 par Attitude Manche