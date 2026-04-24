Unidivers UNITÉ ET DIVERSITÉ !

Eglise Notre-Dame Genêts

Eglise Notre-Dame Genêts

Eglise Notre-Dame Genêts vendredi 29 mai 2026.

Adresse : Rue de l'entrepont

Ville : 50530 Genêts

Département : Manche

Début : vendredi 29 mai 2026

Fin : lundi 1 juin 2026

Heure de début : 09:00:00

Tarif :

Genêts

Eglise Notre-Dame

Rue de l’entrepont Genêts Manche

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Vendredi Vendredi 2026-05-29 09:00:00
fin : 2026-05-31 22:00:00

Date(s) :
2026-05-29

En soirée éclairage extérieur de l’église.
9h00-22h00, éclairage intérieur choeur, vitraux.   .

Rue de l’entrepont Genêts 50530 Manche Normandie +33 2 33 70 83 42  mairie@commune-genets.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Eglise Notre-Dame

L’événement Eglise Notre-Dame Genêts a été mis à jour le 2026-04-21 par Attitude Manche

À voir aussi à Genêts (Manche)