Journée de la laine Fibres en baie Bar culturel La Maison Genêts
Journée de la laine Fibres en baie Bar culturel La Maison Genêts samedi 23 mai 2026.
Genêts
Journée de la laine Fibres en baie
Bar culturel La Maison 26 rue de l’Ortillon Genêts Manche
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-23 10:00:00
fin : 2026-05-23
Date(s) :
2026-05-23
Marché de producteurs et artisans, exposants, ateliers, démonstrations, conférences et café tricot toute la journée de 10h à 20h.
Concert des Paulettes, Georgettes et Cie à 20h. .
Bar culturel La Maison 26 rue de l’Ortillon Genêts 50530 Manche Normandie +33 7 81 82 54 15 floferre34@orange.fr
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English : Journée de la laine Fibres en baie
L’événement Journée de la laine Fibres en baie Genêts a été mis à jour le 2026-05-15 par OT MSM Normandie BIT Genêts
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