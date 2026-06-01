Arès

Concert

4 Place de l’Église Arès Gironde

Tarif : 15 – 15 – 18 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-27 18:00:00

fin : 2026-09-27

Date(s) :

2026-09-27

Concert de fin d’année.

Tout public Tarif 15€ en pré vente, 18€ sur place.

Lieu église Saint-Vincent-de-Paul d’Arès. .

4 Place de l’Église Arès 33740 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 6 42 78 77 99

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English : Concert

L’événement Concert Arès a été mis à jour le 2026-06-01 par Office de Tourisme d’Arès