Concert Arès
Concert Arès dimanche 27 septembre 2026.
Arès
Concert
4 Place de l’Église Arès Gironde
Tarif : 15 – 15 – 18 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-27 18:00:00
fin : 2026-09-27
Date(s) :
2026-09-27
Concert de fin d’année.
Tout public Tarif 15€ en pré vente, 18€ sur place.
Lieu église Saint-Vincent-de-Paul d’Arès. .
4 Place de l’Église Arès 33740 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 6 42 78 77 99
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Concert
L’événement Concert Arès a été mis à jour le 2026-06-01 par Office de Tourisme d’Arès
À voir aussi à Arès (Gironde)
- Accueil des adhérents Arès 5 juin 2026
- Concept Pop-Rock Arès 5 juin 2026
- Concert Robert & Mitchum Quiche my ass Espace Brémontier Arès 5 juin 2026
- Bébé Zen Route du temple Arès 6 juin 2026
- Balade et pêche à pied à marée basse Arès 6 juin 2026