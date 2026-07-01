AGENDA · Mellac
Concert Armorican graffiti (rock) Parking Kergoz Mellac
samedi 25 juillet 2026 · Parking Kergoz · Mellac
Informations pratiques
Mellac
Concert Armorican graffiti (rock)
Parking Kergoz Moulin Blanc Mellac Finistère
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-25 19:00:00
fin : 2026-07-25 23:00:00
Date(s) :
2026-07-25
Soirée rock avec Armorican Graffiti sur le site du Moulin Blanc.
Accueil dès 19h sur site avec navette possible avant et après le concert.
Buvette et restauration sur place. .
Parking Kergoz Moulin Blanc Mellac 29300 Finistère Bretagne +33 2 98 71 80 63
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English :
L’événement Concert Armorican graffiti (rock) Mellac a été mis à jour le 2026-07-09 par OT QUIMPERLE LES RIAS
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