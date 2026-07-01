Concert Armorican graffiti (rock) Parking Kergoz Mellac

Informations pratiques

Mellac

Concert Armorican graffiti (rock)

Parking Kergoz Moulin Blanc Mellac Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-25 19:00:00

fin : 2026-07-25 23:00:00

Date(s) :

2026-07-25

Soirée rock avec Armorican Graffiti sur le site du Moulin Blanc.

Accueil dès 19h sur site avec navette possible avant et après le concert.

Buvette et restauration sur place. .

Parking Kergoz Moulin Blanc Mellac 29300 Finistère Bretagne +33 2 98 71 80 63

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English :

L’événement Concert Armorican graffiti (rock) Mellac a été mis à jour le 2026-07-09 par OT QUIMPERLE LES RIAS