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Concert Armorican graffiti (rock) Parking Kergoz Mellac

samedi 25 juillet 2026 · Parking Kergoz · Mellac

Informations pratiques

Début
samedi 25 juillet 2026
Fin
dimanche 26 juillet 2026
Heure de début
19:00:00
Lieu
Parking Kergoz
Adresse
Moulin Blanc
Ville
29300 Mellac
Département
Finistère
Tarif

Mellac

Concert Armorican graffiti (rock)

Parking Kergoz Moulin Blanc Mellac Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-25 19:00:00
fin : 2026-07-25 23:00:00

Date(s) :
2026-07-25

Soirée rock avec Armorican Graffiti sur le site du Moulin Blanc.
Accueil dès 19h sur site avec navette possible avant et après le concert.
Buvette et restauration sur place.   .

Parking Kergoz Moulin Blanc Mellac 29300 Finistère Bretagne +33 2 98 71 80 63 

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English :

L’événement Concert Armorican graffiti (rock) Mellac a été mis à jour le 2026-07-09 par OT QUIMPERLE LES RIAS

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