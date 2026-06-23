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Accompagnement numérique La Mella’thèque Mellac

Accompagnement numérique La Mella’thèque Mellac mercredi 22 juillet 2026.

Lieu
La Mella'thèque
Adresse
4 Place de la Mairie
Ville
29300 Mellac
Département
Finistère
Début
mercredi 22 juillet 2026
Fin
mercredi 22 juillet 2026
Heure de début
09:30:00
Tarif

Mellac

Accompagnement numérique

La Mella’thèque 4 Place de la Mairie Mellac Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-22 09:30:00
fin : 2026-07-22 12:30:00

Date(s) :
2026-07-22

Rendez-vous individuel pour vous accompagner dans l’apprentissage du numérique au quotidien.
Gratuit sur inscription au 02 98 71 93 86   .

La Mella’thèque 4 Place de la Mairie Mellac 29300 Finistère Bretagne +33 2 98 71 93 86 

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English :

L’événement Accompagnement numérique Mellac a été mis à jour le 2026-06-23 par OT QUIMPERLE LES RIAS

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