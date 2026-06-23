Atelier fabrication de papier La Mella’thèque Mellac samedi 22 août 2026.

Mellac

Atelier fabrication de papier

La Mella’thèque 4 Place de la Mairie Mellac Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-22 10:30:00

fin : 2026-08-22 12:30:00

Date(s) :

2026-08-22

Pour les adultes et les enfants dès 7 ans. Gratuit sur inscription à bibliotheque@mellac.bzh ou au 02 98 71 93 86 (sous réserve d’un nombre suffisant d’inscriptions) .

La Mella’thèque 4 Place de la Mairie Mellac 29300 Finistère Bretagne +33 2 98 71 93 86

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English :

L’événement Atelier fabrication de papier Mellac a été mis à jour le 2026-06-23 par OT QUIMPERLE LES RIAS