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Atelier fabrication de papier La Mella’thèque Mellac

Atelier fabrication de papier La Mella’thèque Mellac samedi 22 août 2026.

Lieu
La Mella'thèque
Adresse
4 Place de la Mairie
Ville
29300 Mellac
Département
Finistère
Début
samedi 22 août 2026
Fin
samedi 22 août 2026
Heure de début
10:30:00
Tarif

Mellac

Atelier fabrication de papier

La Mella’thèque 4 Place de la Mairie Mellac Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-22 10:30:00
fin : 2026-08-22 12:30:00

Date(s) :
2026-08-22

Pour les adultes et les enfants dès 7 ans. Gratuit sur inscription à bibliotheque@mellac.bzh ou au 02 98 71 93 86 (sous réserve d’un nombre suffisant d’inscriptions)   .

La Mella’thèque 4 Place de la Mairie Mellac 29300 Finistère Bretagne +33 2 98 71 93 86 

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English :

L’événement Atelier fabrication de papier Mellac a été mis à jour le 2026-06-23 par OT QUIMPERLE LES RIAS

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