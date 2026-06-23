Super loto de l’association Vinojen Salle polyvalente square Job Saux Mellac
Super loto de l’association Vinojen Salle polyvalente square Job Saux Mellac samedi 22 août 2026.
Mellac
Super loto de l’association Vinojen
Salle polyvalente square Job Saux 1 square job saux Mellac Finistère
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-22 20:00:00
fin : 2026-08-22 23:50:00
Date(s) :
2026-08-22
Loto Organisé par l’association Vinojen Gwech’all, à la salle polyvalente de Mellac.
4980 € de lots dont 3880 € en bons d’achat Electroménager -Corbeilles gourmandes Mini Bingo Loto perso Petite restauration ( frites et grillades) Animation René Ouverture des portes à 17h00
L’association s’emploie à réhabiliter les chemins de randonnée de la commune. .
Salle polyvalente square Job Saux 1 square job saux Mellac 29300 Finistère Bretagne +33 2 98 71 81 53
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English :
L’événement Super loto de l’association Vinojen Mellac a été mis à jour le 2026-06-23 par OT QUIMPERLE LES RIAS
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