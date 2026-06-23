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Super loto de l’association Vinojen Salle polyvalente square Job Saux Mellac

Super loto de l’association Vinojen Salle polyvalente square Job Saux Mellac samedi 22 août 2026.

Lieu
Salle polyvalente square Job Saux
Adresse
1 square job saux
Ville
29300 Mellac
Département
Finistère
Début
samedi 22 août 2026
Fin
dimanche 23 août 2026
Heure de début
20:00:00
Tarif

Mellac

Super loto de l’association Vinojen

Salle polyvalente square Job Saux 1 square job saux Mellac Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-22 20:00:00
fin : 2026-08-22 23:50:00

Date(s) :
2026-08-22

Loto Organisé par l’association Vinojen Gwech’all, à la salle polyvalente de Mellac.

4980 € de lots dont 3880 € en bons d’achat Electroménager -Corbeilles gourmandes Mini Bingo Loto perso Petite restauration ( frites et grillades) Animation René Ouverture des portes à 17h00

L’association s’emploie à réhabiliter les chemins de randonnée de la commune.   .

Salle polyvalente square Job Saux 1 square job saux Mellac 29300 Finistère Bretagne +33 2 98 71 81 53 

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English :

L’événement Super loto de l’association Vinojen Mellac a été mis à jour le 2026-06-23 par OT QUIMPERLE LES RIAS

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