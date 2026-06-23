Super loto de l’association Vinojen Salle polyvalente square Job Saux Mellac

Mellac

Super loto de l’association Vinojen

Salle polyvalente square Job Saux 1 square job saux Mellac Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-22 20:00:00

fin : 2026-08-22 23:50:00

Date(s) :

2026-08-22

Loto Organisé par l’association Vinojen Gwech’all, à la salle polyvalente de Mellac.

4980 € de lots dont 3880 € en bons d’achat Electroménager -Corbeilles gourmandes Mini Bingo Loto perso Petite restauration ( frites et grillades) Animation René Ouverture des portes à 17h00

L’association s’emploie à réhabiliter les chemins de randonnée de la commune. .

Salle polyvalente square Job Saux 1 square job saux Mellac 29300 Finistère Bretagne +33 2 98 71 81 53

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English :

L’événement Super loto de l’association Vinojen Mellac a été mis à jour le 2026-06-23 par OT QUIMPERLE LES RIAS