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Café Lecture La Mella’thèque Mellac

vendredi 18 septembre 2026 · La Mella'thèque · Mellac

Informations pratiques

Début
vendredi 18 septembre 2026
Fin
vendredi 18 septembre 2026
Heure de début
17:30:00
Lieu
La Mella'thèque
Adresse
2 Place de la Mairie
Ville
29300 Mellac
Département
Finistère
Tarif

Mellac

Café Lecture

La Mella’thèque 2 Place de la Mairie Mellac Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-18 17:30:00
fin : 2026-09-18 19:00:00

Date(s) :
2026-09-18

Venez partager le plaisir de la lecture échanger, discuter et découvrir de nouveaux livres.
Sans inscription, ouvert à toutes et à tous !   .

La Mella’thèque 2 Place de la Mairie Mellac 29300 Finistère Bretagne +33 2 98 71 93 86 

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English :

L’événement Café Lecture Mellac a été mis à jour le 2026-07-30 par OT QUIMPERLE LES RIAS

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