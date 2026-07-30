AGENDA · Mellac
Café Lecture La Mella’thèque Mellac
vendredi 18 septembre 2026 · La Mella'thèque · Mellac
Informations pratiques
Mellac
Café Lecture
La Mella’thèque 2 Place de la Mairie Mellac Finistère
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-18 17:30:00
fin : 2026-09-18 19:00:00
Date(s) :
2026-09-18
Venez partager le plaisir de la lecture échanger, discuter et découvrir de nouveaux livres.
Sans inscription, ouvert à toutes et à tous ! .
La Mella’thèque 2 Place de la Mairie Mellac 29300 Finistère Bretagne +33 2 98 71 93 86
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English :
L’événement Café Lecture Mellac a été mis à jour le 2026-07-30 par OT QUIMPERLE LES RIAS
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