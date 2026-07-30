Café Lecture La Mella’thèque Mellac

Informations pratiques

Mellac

Café Lecture

La Mella’thèque 2 Place de la Mairie Mellac Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-18 17:30:00

fin : 2026-09-18 19:00:00

Date(s) :

2026-09-18

Venez partager le plaisir de la lecture échanger, discuter et découvrir de nouveaux livres.

Sans inscription, ouvert à toutes et à tous ! .

La Mella’thèque 2 Place de la Mairie Mellac 29300 Finistère Bretagne +33 2 98 71 93 86

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English :

L’événement Café Lecture Mellac a été mis à jour le 2026-07-30 par OT QUIMPERLE LES RIAS