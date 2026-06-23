Rendez-vous tricot & crochet La Mella’thèque Mellac
Rendez-vous tricot & crochet La Mella’thèque Mellac vendredi 7 août 2026.
Mellac
Rendez-vous tricot & crochet
La Mella’thèque 4 Place de la Mairie Mellac Finistère
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-07 16:00:00
fin : 2026-08-07 18:30:00
Date(s) :
2026-08-07
Les 3 et 24 juillet, et les 7 et 28 août de 16h à 18h30 Rendez-vous tricot et crochet !
Un rendez-vous libre et informel ouvert à tous et toutes. Amenez vos aiguilles et vos pelotes pour créer à la médiathèque. .
La Mella’thèque 4 Place de la Mairie Mellac 29300 Finistère Bretagne +33 2 98 71 93 86
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English :
L’événement Rendez-vous tricot & crochet Mellac a été mis à jour le 2026-06-23 par OT QUIMPERLE LES RIAS
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