Linkedin : Optimiser son profil et publications pour être vu et convertir, Maison de l’Economie – Quimperlé Communauté, Mellac

Linkedin : Optimiser son profil et publications pour être vu et convertir Jeudi 17 septembre, 10h00 Maison de l’Economie – Quimperlé Communauté Finistère

Inscription gratuite mais obligatoire

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-17T10:00:00+02:00 – 2026-09-17T11:30:00+02:00

Fin : 2026-09-17T10:00:00+02:00 – 2026-09-17T11:30:00+02:00

LinkedIn peut rapidement sembler complexe lorsqu’on souhaite l’utiliser pour développer son activité.

Publier sans réelle stratégie, optimiser son profil sans savoir ce qui est vraiment attendu… et au final, peu de résultats concrets.

La raison est simple :

LinkedIn ne fonctionne pas comme les autres réseaux. Il a ses propres codes, ses usages et sa logique.

Cet atelier propose de revenir à l’essentiel : comprendre comment utiliser LinkedIn de manière efficace, sans complexité inutile.

Pendant 1h, les participants découvriront comment :

• Structurer un profil clair, lisible et professionnel

• Créer des publications à valeur ajoutée, qui attirent l’attention des bons interlocuteurs

• Développer leur visibilité et leur réseau de manière cohérente

Objectif : repartir avec des actions concrètes à mettre en place dès le lendemain

Le tout avec une approche accessible, sans jargon ni méthode compliquée.

Il est recommandé de venir avec un ordinateur et ses accès LinkedIn pour profiter pleinement de l’atelier

Un atelier animé par Frédérique Tréguier, Community Manager & Formatrice en communication digitale

️ Jeudi 17 septembre, de 10h à 11h30

Maison de l’économie – Quimperlé Communauté, 34 Rue Ferdinand Buisson, 29300 Mellac

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Atelier en groupe de 10-15 personnes maximum