Linkedin : Optimiser son profil et publications pour être vu et convertir, Maison de l’Economie – Quimperlé Communauté, Mellac
Linkedin : Optimiser son profil et publications pour être vu et convertir, Maison de l’Economie – Quimperlé Communauté, Mellac jeudi 17 septembre 2026.
Linkedin : Optimiser son profil et publications pour être vu et convertir Jeudi 17 septembre, 10h00 Maison de l’Economie – Quimperlé Communauté Finistère
Inscription gratuite mais obligatoire
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-17T10:00:00+02:00 – 2026-09-17T11:30:00+02:00
Fin : 2026-09-17T10:00:00+02:00 – 2026-09-17T11:30:00+02:00
LinkedIn peut rapidement sembler complexe lorsqu’on souhaite l’utiliser pour développer son activité.
Publier sans réelle stratégie, optimiser son profil sans savoir ce qui est vraiment attendu… et au final, peu de résultats concrets.
La raison est simple :
LinkedIn ne fonctionne pas comme les autres réseaux. Il a ses propres codes, ses usages et sa logique.
Cet atelier propose de revenir à l’essentiel : comprendre comment utiliser LinkedIn de manière efficace, sans complexité inutile.
Pendant 1h, les participants découvriront comment :
• Structurer un profil clair, lisible et professionnel
• Créer des publications à valeur ajoutée, qui attirent l’attention des bons interlocuteurs
• Développer leur visibilité et leur réseau de manière cohérente
Objectif : repartir avec des actions concrètes à mettre en place dès le lendemain
Le tout avec une approche accessible, sans jargon ni méthode compliquée.
Il est recommandé de venir avec un ordinateur et ses accès LinkedIn pour profiter pleinement de l’atelier
Un atelier animé par Frédérique Tréguier, Community Manager & Formatrice en communication digitale
️ Jeudi 17 septembre, de 10h à 11h30
Maison de l’économie – Quimperlé Communauté, 34 Rue Ferdinand Buisson, 29300 Mellac
Maison de l’Economie – Quimperlé Communauté 34, rue Ferdinand Buisson – 29300 MELLAC Mellac 29300 Finistère Bretagne [{« type »: « link », « value »: « https://forms.fillout.com/t/qJ68JSZxkGus »}]
Atelier en groupe de 10-15 personnes maximum
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