Festival GBB (Gouel Broadel ar Brezhoneg) Fête nationale de la langue bretonne, Le Manoir de Kernault Mellac

Festival GBB (Gouel Broadel ar Brezhoneg) Fête nationale de la langue bretonne

Le Manoir de Kernault LD Penn Allée Mellac Finistère

Bodet vez e GouLe festival Gouel Broadel ar Brezhoneg (GBB) rassemble trois jours durant le monde de la langue bretonne.

Rendez-vous du vendredi 26 jusqu’au dimanche 28 juin 2026 au Manoir de Kernault à Mellac en pays de Quimperlé !

Du breton sur scène, dans les stands, sur les écrans ! Pour s’amuser et apprendre le breton sera partout ! Ici on fête la diversité et la langue bretonne avec l’esprit militant le breton, langue officielle, tel est notre esprit! Donc, bienvenue au festival GBB! .

Le Manoir de Kernault LD Penn Allée Mellac 29300 Finistère Bretagne +33 6 19 42 88 78

