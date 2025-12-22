Festival GBB (Gouel Broadel ar Brezhoneg) Fête nationale de la langue bretonne, Le Manoir de Kernault Mellac
Festival GBB (Gouel Broadel ar Brezhoneg) Fête nationale de la langue bretonne, Le Manoir de Kernault Mellac vendredi 26 juin 2026.
Festival GBB (Gouel Broadel ar Brezhoneg) Fête nationale de la langue bretonne
Le Manoir de Kernault LD Penn Allée Mellac Finistère
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-26 08:00:00
fin : 2026-06-28 23:00:00
Date(s) :
2026-06-26
Bodet vez e GouLe festival Gouel Broadel ar Brezhoneg (GBB) rassemble trois jours durant le monde de la langue bretonne.
Rendez-vous du vendredi 26 jusqu’au dimanche 28 juin 2026 au Manoir de Kernault à Mellac en pays de Quimperlé !
Du breton sur scène, dans les stands, sur les écrans ! Pour s’amuser et apprendre le breton sera partout ! Ici on fête la diversité et la langue bretonne avec l’esprit militant le breton, langue officielle, tel est notre esprit! Donc, bienvenue au festival GBB! .
Le Manoir de Kernault LD Penn Allée Mellac 29300 Finistère Bretagne +33 6 19 42 88 78
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Festival GBB (Gouel Broadel ar Brezhoneg) Fête nationale de la langue bretonne
L’événement Festival GBB (Gouel Broadel ar Brezhoneg) Fête nationale de la langue bretonne Mellac a été mis à jour le 2025-12-22 par OT QUIMPERLE LES RIAS