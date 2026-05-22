Soirée Stand-Up Eden Bowl Mellac

Mellac

Soirée Stand-Up

Eden Bowl 37 Rue Pierre Gilles de Gennes Mellac Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-12-31

fin : 2026-12-31

Date(s) :

2026-12-31

Découvrez les meilleurs talents émergents du stand-up francophone près de chez vous autour de verres et grignotages en toute convivialité !

Le programme du 31 décembre est à venir.

Merci de ne réserver que vos places sur une seule session. Il s’agira du même spectacle qui sera joué deux fois.

Profitez d’un moment exceptionnel de rire grâce à notre sélection d’humoristes pro un peu partout en France, toujours en billetterie à prix libre !

Avec plus de 50 000 spectateurs par an et 70 soirées par mois, le Carton Comedy Club est le plus grand Comedy club itinérant de France et garant d’une soirée de qualité à moindre coût, près de chez vous !

L’entrée est gratuite (conso au bar) et la rémunération des artistes se fait au chapeau (un minimum de 5 à 10€ par personne pour un spectacle d’humoristes professionnels en déplacement sera apprécié).

Réservation obligatoire.

Vivement déconseillé aux moins de 14 ans. .

Eden Bowl 37 Rue Pierre Gilles de Gennes Mellac 29300 Finistère Bretagne

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L’événement Soirée Stand-Up Mellac a été mis à jour le 2026-05-19 par OT QUIMPERLE LES RIAS