Soirée Stand-Up Eden Bowl Mellac
Soirée Stand-Up Eden Bowl Mellac jeudi 31 décembre 2026.
Mellac
Soirée Stand-Up
Eden Bowl 37 Rue Pierre Gilles de Gennes Mellac Finistère
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-12-31
fin : 2026-12-31
Date(s) :
2026-12-31
Découvrez les meilleurs talents émergents du stand-up francophone près de chez vous autour de verres et grignotages en toute convivialité !
Le programme du 31 décembre est à venir.
Merci de ne réserver que vos places sur une seule session. Il s’agira du même spectacle qui sera joué deux fois.
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L’entrée est gratuite (conso au bar) et la rémunération des artistes se fait au chapeau (un minimum de 5 à 10€ par personne pour un spectacle d’humoristes professionnels en déplacement sera apprécié).
Réservation obligatoire.
Vivement déconseillé aux moins de 14 ans. .
Eden Bowl 37 Rue Pierre Gilles de Gennes Mellac 29300 Finistère Bretagne
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English :
L’événement Soirée Stand-Up Mellac a été mis à jour le 2026-05-19 par OT QUIMPERLE LES RIAS
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