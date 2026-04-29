Fête du Jeu Tournoi de jeu de société Place de la Mairie Mellac

Mellac

Fête du Jeu Tournoi de jeu de société

Place de la Mairie La Mella’thèque Mellac Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-06 15:00:00

fin : 2026-06-06 18:00:00

Date(s) :

2026-06-06

La Mella’thèque vous accueille samedi 6 juin pour fêter le jeu ! Un tournoi du jeu de société Challenger sera animé par Arca Ludis, avec des lots pour les gagnant.es ! .

Place de la Mairie La Mella’thèque Mellac 29300 Finistère Bretagne +33 2 98 71 93 86

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English : Fête du Jeu Tournoi de jeu de société

L’événement Fête du Jeu Tournoi de jeu de société Mellac a été mis à jour le 2026-04-29 par OT QUIMPERLE LES RIAS