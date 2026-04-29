Fête du Jeu Tournoi de jeu de société Place de la Mairie Mellac
Fête du Jeu Tournoi de jeu de société Place de la Mairie Mellac samedi 6 juin 2026.
Mellac
Fête du Jeu Tournoi de jeu de société
Place de la Mairie La Mella’thèque Mellac Finistère
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-06 15:00:00
fin : 2026-06-06 18:00:00
Date(s) :
2026-06-06
La Mella’thèque vous accueille samedi 6 juin pour fêter le jeu ! Un tournoi du jeu de société Challenger sera animé par Arca Ludis, avec des lots pour les gagnant.es ! .
Place de la Mairie La Mella’thèque Mellac 29300 Finistère Bretagne +33 2 98 71 93 86
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English : Fête du Jeu Tournoi de jeu de société
L’événement Fête du Jeu Tournoi de jeu de société Mellac a été mis à jour le 2026-04-29 par OT QUIMPERLE LES RIAS
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