Loto du Comité des fêtes de Penlann, le Zabrenn Salle polyvalente square Job Saux Mellac samedi 11 juillet 2026.

Mellac

Loto du Comité des fêtes de Penlann, le Zabrenn

Salle polyvalente square Job Saux 1 square Job Saux Mellac Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-11 20:00:00

fin : 2026-07-11 23:50:00

Date(s) :

2026-07-11

Loto Organisé par l’association Penlann, le Zabrenn, la Pépinière à la salle polyvalente de Mellac le Samedi 11 Juillet 2026 à 20h.

4870 € de lots dont 4570 € en bons d’achat Corbeilles gourmandes Mini Bingo Loto perso Petite restauration ( frites et grillades) Animation René Ouverture des portes à 17h00 – .

Salle polyvalente square Job Saux 1 square Job Saux Mellac 29300 Finistère Bretagne +33 2 98 71 81 53

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English :

L’événement Loto du Comité des fêtes de Penlann, le Zabrenn Mellac a été mis à jour le 2026-06-23 par OT QUIMPERLE LES RIAS