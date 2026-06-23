Atelier Les apprentis maitres-verriers La Mella’thèque Mellac mercredi 15 juillet 2026.

Mellac

Atelier Les apprentis maitres-verriers

La Mella’thèque 4 Place de la Mairie Mellac Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-15 10:00:00

fin : 2026-07-15 11:30:00

Date(s) :

2026-07-15

Initiation à la technique du vitrail pour les enfants de 7 à 12 ans et leurs parents.

réservation en ligne. .

La Mella’thèque 4 Place de la Mairie Mellac 29300 Finistère Bretagne +33 2 98 71 93 86

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English :

L’événement Atelier Les apprentis maitres-verriers Mellac a été mis à jour le 2026-06-23 par OT QUIMPERLE LES RIAS