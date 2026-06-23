UnidiversUNITÉ ET DIVERSITÉ !

Atelier Les apprentis maitres-verriers La Mella’thèque Mellac

Atelier Les apprentis maitres-verriers La Mella’thèque Mellac mercredi 15 juillet 2026.

Lieu
La Mella'thèque
Adresse
4 Place de la Mairie
Ville
29300 Mellac
Département
Finistère
Début
mercredi 15 juillet 2026
Fin
mercredi 15 juillet 2026
Heure de début
10:00:00
Tarif

Mellac

Atelier Les apprentis maitres-verriers

La Mella’thèque 4 Place de la Mairie Mellac Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-15 10:00:00
fin : 2026-07-15 11:30:00

Date(s) :
2026-07-15

Initiation à la technique du vitrail pour les enfants de 7 à 12 ans et leurs parents.
réservation en ligne.   .

La Mella’thèque 4 Place de la Mairie Mellac 29300 Finistère Bretagne +33 2 98 71 93 86 

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

L’événement Atelier Les apprentis maitres-verriers Mellac a été mis à jour le 2026-06-23 par OT QUIMPERLE LES RIAS

À voir aussi à Mellac (Finistère)