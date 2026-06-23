Atelier Les apprentis maitres-verriers La Mella’thèque Mellac
Atelier Les apprentis maitres-verriers La Mella’thèque Mellac mercredi 15 juillet 2026.
Mellac
Atelier Les apprentis maitres-verriers
La Mella’thèque 4 Place de la Mairie Mellac Finistère
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-15 10:00:00
fin : 2026-07-15 11:30:00
Date(s) :
2026-07-15
Initiation à la technique du vitrail pour les enfants de 7 à 12 ans et leurs parents.
réservation en ligne. .
La Mella’thèque 4 Place de la Mairie Mellac 29300 Finistère Bretagne +33 2 98 71 93 86
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English :
L’événement Atelier Les apprentis maitres-verriers Mellac a été mis à jour le 2026-06-23 par OT QUIMPERLE LES RIAS
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