Concert Arpèges en Gascogne TILLAC Tillac

Tillac

Concert Arpèges en Gascogne

TILLAC En l’église Tillac Gers

Tarif : – – EUR

Tarif réduit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-28 17:00:00

fin : 2026-06-28

Date(s) :

2026-06-28

Chers ami.e.s d’Arpèges en Gascogne,

Pour clore sa dernière saison musicale, l’association Arpèges en Gascogne a le plaisir de vous convier à un concert exceptionnel.

Le Chevalier de Saint-George Homme de pique et musicien de cœur

Saint-George, compositeur et violoniste virtuose du XVIIIe siècle, parfois surnommé le Mozart noir .

Autour de ses concertos pour violons et symphonies concertantes, l’ensemble Les Passions, orchestre baroque de Montauban dirigé par Jean-Marc Andrieu, offrira au public la redécouverte d’un musicien d’exception, à l’écriture brillante, sensible et profondément singulière.

Servi par des interprètes de premier plan, ce programme fera dialoguer virtuosité classique, élégance française et expressivité déjà proche du romantisme.

Le concert sera également accompagné par l’association Les Lames Lupiacoises, vice-champions de France 2026 d’escrime artistique, qui proposera des démonstrations d’escrime artistique saluts de cour et duels à la rapière viendront faire écho à la personnalité fascinante du Chevalier de Saint-George, musicien autant qu’escrimeur renommé de son temps.

Plus qu’un simple rendez-vous musical, cette soirée revêt une dimension toute particulière elle viendra clore l’aventure artistique et humaine d’Arpèges en Gascogne, après de nombreuses années consacrées à la diffusion de la musique et au partage culturel sur notre territoire.

Nous souhaitons offrir ce dernier concert à toutes celles et ceux qui ont accompagné, soutenu et fait vivre l’association au fil des saisons.

Attention réservation indispensable nombre de places limité

Les places ne seront pas numérotées.

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TILLAC En l’église Tillac 32170 Gers Occitanie +33 6 22 71 53 61 arpegesengascogne@gmail.com

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English :

Dear friends of Arpèges en Gascogne,

To close its latest musical season, the Arpèges en Gascogne association is pleased to invite you to an exceptional concert.

The Chevalier de Saint-George: Man of spades and musician at heart

Saint-George, 18th-century composer and virtuoso violinist, sometimes nicknamed the Black Mozart .

Around his violin concertos and symphonies concertantes, Les Passions, Montauban?s baroque orchestra conducted by Jean-Marc Andrieu, will offer audiences the rediscovery of an exceptional musician, whose brilliant, sensitive and deeply singular writing.

Performed by first-rate musicians, this program brings together classical virtuosity, French elegance and expressiveness already close to Romanticism.

The concert will also be accompanied by Les Lames Lupiacoises, vice-champions of France 2026 in artistic fencing, who will offer demonstrations of artistic fencing: courtly salutes and rapier duels will echo the fascinating personality of the Chevalier de Saint-George, both musician and renowned fencer of his time.

More than just a musical rendezvous, this evening will take on a very special dimension: it will bring to a close the artistic and human adventure of Arpèges en Gascogne, after many years devoted to the dissemination of music and cultural sharing in our region.

We wish to offer this last concert to all those who have accompanied, supported and brought the association to life over the seasons.

Please note: booking essential: number of seats limited

Seats will not be numbered.

L’événement Concert Arpèges en Gascogne Tillac a été mis à jour le 2026-06-01 par OT du Pays du Val d’Adour|CDT65