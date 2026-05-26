Tillac

Vide-greniers

TILLAC Tillac Gers

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-14 08:30:00

fin : 2026-06-14 17:00:00

Date(s) :

2026-06-14

Cet événement traditionnel est organisé par l’A.C.T.S.T (Association Culturelle Touristique et Sportive) et est un moment idéal pour les visiteurs de découvrir des vêtements et objets uniques à Tillac.

Les résidents et les visiteurs peuvent s’attendre à une ambiance festive et à la possibilité de chiner des objets variés.

Tarif au mètre linéaire 2,5€

Arrivé des exposants a partir de 6h jusqu’à 8h

Café offert , possibilité de restauration sur place a la buvette de l’association, ainsi que dans les commerces du village.

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TILLAC Tillac 32170 Gers Occitanie +33 6 13 13 42 38 actsttillac32170@wanadoo.fr

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English :

This traditional event is organized by the A.C.T.S.T (Association Culturelle Touristique et Sportive) and is an ideal time for visitors to discover clothing and objects unique to Tillac.

Residents and visitors alike can look forward to a festive atmosphere and the chance to bargain for a variety of objects.

Price per linear meter 2.5?

Exhibitors arrive from 6 a.m. to 8 a.m

Complimentary coffee, on-site catering available at the association’s refreshment bar and in village shops.

L’événement Vide-greniers Tillac a été mis à jour le 2026-05-26 par OT du Pays du Val d’Adour|CDT65