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AGENDA · Moncontour

Concert Arrin Place de Penthièvre Moncontour

lundi 17 août 2026 · Place de Penthièvre · Moncontour

Informations pratiques

Début
lundi 17 août 2026
Fin
lundi 17 août 2026
Heure de début
18:00:00
Lieu
Place de Penthièvre
Adresse
Eglise
Ville
22510 Moncontour
Département
Côtes-d'Armor
Tarif

Moncontour

Concert Arrin

Place de Penthièvre Eglise Moncontour Côtes-d’Armor

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-17 18:00:00
fin : 2026-08-17 19:00:00

Date(s) :
2026-08-17

1h de douceur dans un monde de bruit   .

Place de Penthièvre Eglise Moncontour 22510 Côtes-d’Armor Bretagne +33 2 43 05 61 06 

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English :

L’événement Concert Arrin Moncontour a été mis à jour le 2026-08-12 par Office de tourisme Cap d’Erquy Lamballe-Armor

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