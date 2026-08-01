Concert Arrin Place de Penthièvre Moncontour

Informations pratiques

Moncontour

Concert Arrin

Place de Penthièvre Eglise Moncontour Côtes-d’Armor

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-17 18:00:00

fin : 2026-08-17 19:00:00

Date(s) :

2026-08-17

1h de douceur dans un monde de bruit .

Place de Penthièvre Eglise Moncontour 22510 Côtes-d’Armor Bretagne +33 2 43 05 61 06

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English :

L’événement Concert Arrin Moncontour a été mis à jour le 2026-08-12 par Office de tourisme Cap d’Erquy Lamballe-Armor