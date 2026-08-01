AGENDA · Moncontour
Concert Arrin Place de Penthièvre Moncontour
lundi 17 août 2026 · Place de Penthièvre · Moncontour
Informations pratiques
Moncontour
Concert Arrin
Place de Penthièvre Eglise Moncontour Côtes-d’Armor
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-17 18:00:00
fin : 2026-08-17 19:00:00
Date(s) :
2026-08-17
1h de douceur dans un monde de bruit .
Place de Penthièvre Eglise Moncontour 22510 Côtes-d’Armor Bretagne +33 2 43 05 61 06
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English :
L’événement Concert Arrin Moncontour a été mis à jour le 2026-08-12 par Office de tourisme Cap d’Erquy Lamballe-Armor
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