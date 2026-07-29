Concert MARC DYLSON & CLO Venelle du Château Moncontour

Informations pratiques

Moncontour

Concert MARC DYLSON & CLO

Venelle du Château Jardin de Hildegarde Moncontour Côtes-d’Armor

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-16 14:00:00

fin : 2026-08-16 18:00:00

Date(s) :

2026-08-16

De la chanson française avec des mots, des histoires, des rythmes à partager le temps d’une rencontre … .

Venelle du Château Jardin de Hildegarde Moncontour 22510 Côtes-d’Armor Bretagne +33 2 96 93 63 50

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English :

L’événement Concert MARC DYLSON & CLO Moncontour a été mis à jour le 2026-07-21 par Office de tourisme Cap d’Erquy Lamballe-Armor