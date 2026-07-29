UNIDIVERSLE MÉDIAVERS CULTUREL
AGENDA · Moncontour

Visite guidée de Moncontour Hôtel de ville Moncontour

mardi 18 août 2026 · Hôtel de ville · Moncontour

Informations pratiques

Début
mardi 18 août 2026
Fin
mardi 18 août 2026
Heure de début
10:30:00
Lieu
Hôtel de ville
Adresse
1, Rue de Bel Orient
Ville
22510 Moncontour
Département
Côtes-d'Armor
Tarif

Moncontour

Visite guidée de Moncontour

Hôtel de ville 1, Rue de Bel Orient Moncontour Côtes-d’Armor

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-18 10:30:00
fin : 2026-08-18 12:00:00

Date(s) :
2026-08-18

Fièrement accrochée à son escarpement rocheux et au confluent de deux petites rivières, Moncontour, Petite Cité de Caractère, un des plus beaux villages de France et 4e Village préféré des Français 2017 se laisse découvrir pas à pas.
Rendez-vous à l’office de tourisme. Nombre limité de participants, 4 personnes minimum.   .

Hôtel de ville 1, Rue de Bel Orient Moncontour 22510 Côtes-d’Armor Bretagne +33 2 57 25 22 22 

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

L’événement Visite guidée de Moncontour Moncontour a été mis à jour le 2026-07-21 par Office de tourisme Cap d’Erquy Lamballe-Armor

À voir aussi à Moncontour (Côtes-d'Armor)