AGENDA · Châteaugiron
Concert – Arthur H Le Zéphyr Châteaugiron
vendredi 9 avril 2027 · Le Zéphyr · Châteaugiron
Informations pratiques
Ovni de la chanson française, à mi-chemin entre le jazz, le rock et les expérimentations poétiques, Arthur H creuse un sillon singulier de son timbre caverneux et de ses textes sauvages. Vibrante et incantatoire, sa voix habille des paysages sonores imprévisibles et chamarrés, naviguant entre puissance et émotion.
Un tout nouveau spectacle s’inscrivant au chapitre d’un nouvel album et dans la continuité de sa dernière tournée expérimentale avec le violoncelliste Pierre Le Bourgeois.
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