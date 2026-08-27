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Concert – Arthur H Le Zéphyr Châteaugiron

vendredi 9 avril 2027 · Le Zéphyr · Châteaugiron

Concert – Arthur H Le Zéphyr Châteaugiron

Informations pratiques

Début
vendredi 9 avril 2027
Fin
vendredi 9 avril 2027
Heure de début
20:30
Lieu
Le Zéphyr
Adresse
15 avenue Pierre Le Treut
Ville
35410 Châteaugiron
Département
Ille-et-Vilaine
Tarif
De 30 à 34 €

Ovni de la chanson française, à mi-chemin entre le jazz, le rock et les expérimentations poétiques, Arthur H creuse un sillon singulier de son timbre caverneux et de ses textes sauvages. Vibrante et incantatoire, sa voix habille des paysages sonores imprévisibles et chamarrés, naviguant entre puissance et émotion.

Un tout nouveau spectacle s’inscrivant au chapitre d’un nouvel album et dans la continuité de sa dernière tournée expérimentale avec le violoncelliste Pierre Le Bourgeois.

À voir aussi à Châteaugiron (Ille-et-Vilaine)