Concert Arya Duo Grateloup-Saint-Gayrand
Concert Arya Duo Grateloup-Saint-Gayrand vendredi 19 juin 2026.
Grateloup-Saint-Gayrand
Concert Arya Duo
Place de la République Grateloup-Saint-Gayrand Lot-et-Garonne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-19 19:00:00
fin : 2026-06-19
Date(s) :
2026-06-19
Concert Arya Duo
Concert Arya Duo
Restauration sur place. .
Place de la République Grateloup-Saint-Gayrand 47400 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 6 83 92 94 00 evs.amacada@gmail.com
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English : Concert Arya Duo
Concert Arya Duo
L’événement Concert Arya Duo Grateloup-Saint-Gayrand a été mis à jour le 2026-06-06 par OT Val de Garonne
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