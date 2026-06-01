Unidivers UNITÉ ET DIVERSITÉ !

Concert Arya Duo Grateloup-Saint-Gayrand

Concert Arya Duo Grateloup-Saint-Gayrand

Concert Arya Duo Grateloup-Saint-Gayrand vendredi 19 juin 2026.

Adresse : Place de la République

Ville : 47400 Grateloup-Saint-Gayrand

Département : Lot-et-Garonne

Début : vendredi 19 juin 2026

Fin : vendredi 19 juin 2026

Heure de début : 19:00:00

Tarif :

Grateloup-Saint-Gayrand

Concert Arya Duo

Place de la République Grateloup-Saint-Gayrand Lot-et-Garonne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-19 19:00:00
fin : 2026-06-19

Date(s) :
2026-06-19

Concert Arya Duo
Concert Arya Duo
Restauration sur place.   .

Place de la République Grateloup-Saint-Gayrand 47400 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 6 83 92 94 00  evs.amacada@gmail.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Concert Arya Duo

Concert Arya Duo

L’événement Concert Arya Duo Grateloup-Saint-Gayrand a été mis à jour le 2026-06-06 par OT Val de Garonne

À voir aussi à Grateloup-Saint-Gayrand (Lot-et-Garonne)