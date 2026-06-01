Grateloup-Saint-Gayrand

Concert Arya Duo

Place de la République Grateloup-Saint-Gayrand Lot-et-Garonne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-19 19:00:00

fin : 2026-06-19

Date(s) :

2026-06-19

Concert Arya Duo

Concert Arya Duo

Restauration sur place. .

Place de la République Grateloup-Saint-Gayrand 47400 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 6 83 92 94 00 evs.amacada@gmail.com

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English : Concert Arya Duo

Concert Arya Duo

L’événement Concert Arya Duo Grateloup-Saint-Gayrand a été mis à jour le 2026-06-06 par OT Val de Garonne