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Concert Astrid La Bougeotte Saint-Avit-Sénieur

Concert Astrid La Bougeotte Saint-Avit-Sénieur

Concert Astrid La Bougeotte Saint-Avit-Sénieur jeudi 30 juillet 2026.

Lieu : La Bougeotte

Adresse : 20, rue de l'abbatiale

Ville : 24440 Saint-Avit-Sénieur

Département : Dordogne

Début : jeudi 30 juillet 2026

Fin : jeudi 30 juillet 2026

Heure de début : 21:00:00

Tarif :

Saint-Avit-Sénieur

Concert Astrid

La Bougeotte 20, rue de l’abbatiale Saint-Avit-Sénieur Dordogne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-30 21:00:00
fin : 2026-07-30

Date(s) :
2026-07-30

ASTRID Astrid, autrice-compositrice-interprète périgourdine, elle compose des chansons françaises de style pop. Accompagnée de sa guitare, elle parle de la vie, la vraie. Un concert généreux et sincère, un pur bonheur.   .

La Bougeotte 20, rue de l’abbatiale Saint-Avit-Sénieur 24440 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 58 72 34 

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English : Concert Astrid

L’événement Concert Astrid Saint-Avit-Sénieur a été mis à jour le 2026-04-23 par Pays de Bergerac, Vignoble & Bastides

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