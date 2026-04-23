Concert Astrid La Bougeotte Saint-Avit-Sénieur

Saint-Avit-Sénieur

Concert Astrid

La Bougeotte 20, rue de l’abbatiale Saint-Avit-Sénieur Dordogne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-30 21:00:00

fin : 2026-07-30

Date(s) :

2026-07-30

ASTRID Astrid, autrice-compositrice-interprète périgourdine, elle compose des chansons françaises de style pop. Accompagnée de sa guitare, elle parle de la vie, la vraie. Un concert généreux et sincère, un pur bonheur. .

La Bougeotte 20, rue de l’abbatiale Saint-Avit-Sénieur 24440 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 58 72 34

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English : Concert Astrid

L’événement Concert Astrid Saint-Avit-Sénieur a été mis à jour le 2026-04-23 par Pays de Bergerac, Vignoble & Bastides