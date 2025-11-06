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Concert AsTuR Le Débar’c Longeville-sur-Mer

Concert AsTuR Le Débar’c Longeville-sur-Mer vendredi 1 mai 2026.

Lieu : Le Débar'c

Adresse : 1 Chemin du Pont de la Pépière

Ville : 85560 Longeville-sur-Mer

Département : Vendée

Début : vendredi 1 mai 2026

Fin : samedi 2 mai 2026

Heure de début : 20:30:00

Tarif :

Longeville-sur-Mer

Concert AsTuR

Le Débar’c 1 Chemin du Pont de la Pépière Longeville-sur-Mer Vendée

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-01 20:30:00
fin : 2026-05-01 23:00:00

Date(s) :
2026-05-01

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Le Débar’c 1 Chemin du Pont de la Pépière Longeville-sur-Mer 85560 Vendée Pays de la Loire +33 6 58 90 45 17 

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English :

L’événement Concert AsTuR Longeville-sur-Mer a été mis à jour le 2026-04-27 par Office de Tourisme Destination Vendée Grand Littoral

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