Concert Atelier des Rêves Clandestins Dieuze
Concert Atelier des Rêves Clandestins Dieuze vendredi 13 mars 2026.
Concert Atelier des Rêves Clandestins
26 rue Bernard Dufort Dieuze Moselle
Tarif : – – EUR
0
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Vendredi Vendredi 2026-03-13 20:30:00
fin : 2026-03-13
Date(s) :
2026-03-13
Tout public
0 .
26 rue Bernard Dufort Dieuze 57260 Moselle Grand Est +33 3 87 86 03 22
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
L’événement Concert Atelier des Rêves Clandestins Dieuze a été mis à jour le 2026-02-20 par OT DU PAYS SAULNOIS