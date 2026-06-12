Concert Atypik et Louise D BAM Brasserie Périgueux
Concert Atypik et Louise D BAM Brasserie Périgueux samedi 20 juin 2026.
Périgueux
Concert Atypik et Louise D
BAM Brasserie 105 Rue Pierre Magne Périgueux Dordogne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-20 20:30:00
fin : 2026-06-20 22:30:00
Date(s) :
2026-06-20
CONCERT Louise D & ATYPIK
Musique Pop Rock soul, et compositions personnelles .
BAM Brasserie 105 Rue Pierre Magne Périgueux 24000 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 6 84 19 35 10 eventsong.asso@gmail.com
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English : Concert Atypik et Louise D
L’événement Concert Atypik et Louise D Périgueux a été mis à jour le 2026-06-06 par OT Communal de Périgueux
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