Concert Atypik et Louise D BAM Brasserie Périgueux samedi 20 juin 2026.

Périgueux

Concert Atypik et Louise D

BAM Brasserie 105 Rue Pierre Magne Périgueux Dordogne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-20 20:30:00

fin : 2026-06-20 22:30:00

Date(s) :

2026-06-20

CONCERT Louise D & ATYPIK

Musique Pop Rock soul, et compositions personnelles .

BAM Brasserie 105 Rue Pierre Magne Périgueux 24000 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 6 84 19 35 10 eventsong.asso@gmail.com

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English : Concert Atypik et Louise D

L’événement Concert Atypik et Louise D Périgueux a été mis à jour le 2026-06-06 par OT Communal de Périgueux