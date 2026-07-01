Concert au bar grill de la Vialette / Journée a thème Féria La Vialette Villeneuve-d’Allier
samedi 25 juillet 2026 · La Vialette · Villeneuve-d'Allier
Informations pratiques
Villeneuve-d’Allier
Concert au bar grill de la Vialette / Journée a thème Féria
La Vialette Bar Grill La Vialette Villeneuve-d’Allier Haute-Loire
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-25 20:00:00
fin : 2026-07-25
Date(s) :
2026-07-25
Ambiance musicale au restaurant pour la soirée.
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La Vialette Bar Grill La Vialette Villeneuve-d’Allier 43380 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 76 69 13
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English :
Background music at the restaurant for the evening.
L’événement Concert au bar grill de la Vialette / Journée a thème Féria Villeneuve-d’Allier a été mis à jour le 2026-06-27 par Communauté de communes des rives Haut-Allier