Vide grenier à la plage de la Vialette Plage de la Vialette Villeneuve-d’Allier

Informations pratiques

Villeneuve-d’Allier

Vide grenier à la plage de la Vialette

Plage de la Vialette La Vialette Villeneuve-d’Allier Haute-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-19 08:00:00

fin : 2026-07-19 18:00:00

Date(s) :

2026-07-19

Grand vide grenier annuel à la plage de la Vialette Buvette et snack (frites/sandwich) jambon à la broche et pâtés gras à manger sur place ou à emporter. Fanfare de Paulhaguet de 12h à 14h

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Plage de la Vialette La Vialette Villeneuve-d’Allier 43380 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 63 70 22 82 mairie.villeneuvedallier@wanadoo.fr

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English :

Annual Big Yard Sale at Vialette Beach: Refreshments and snacks (fries/sandwiches), ham on a spit, and foie gras—eat in or take out. Paulhaguet Brass Band from 12 p.m. to 2 p.m.

L’événement Vide grenier à la plage de la Vialette Villeneuve-d’Allier a été mis à jour le 2026-06-26 par Communauté de communes des rives Haut-Allier