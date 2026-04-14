Concert au café des sonorines, La Maison du Parc, Sainte-Honorine-la-Guillaume

Concert au café des sonorines Vendredi 24 avril, 19h00 La Maison du Parc Orne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-04-24T19:00:00+02:00 – 2026-04-24T23:59:00+02:00

Fin : 2026-04-24T19:00:00+02:00 – 2026-04-24T23:59:00+02:00

La Maison du Parc Impasse du Parc, Sainte-Honorine-la Guillaume Sainte-Honorine-la-Guillaume 61210 Orne Normandie

Concert au café des sonorines avec DALÈS, duo guitare/batterie de musique narrative, immersive et alternative, et FARANDOLE, groupe de pop folk électrique. Café ouvert à partir de 19h, concert à 21h.