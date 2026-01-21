Concert au Café du centre Café du centre Maubourguet
Concert au Café du centre Café du centre Maubourguet mardi 7 juillet 2026.
Maubourguet
Concert au Café du centre
Café du centre 1 All. Larbanes, 65700 Maubourguet Maubourguet Hautes-Pyrénées
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-07 20:00:00
fin : 2026-07-07
Date(s) :
2026-07-07
Le Café du centre vous convie à une soirée repas plancha concert avec le groupe Driving South .
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Café du centre 1 All. Larbanes, 65700 Maubourguet Maubourguet 65700 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 5 62 96 31 88 melany.renaux@live.fr
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English :
The downtown CAF invites you to an evening of grilled food and a concert featuring the band Driving South.
L’événement Concert au Café du centre Maubourguet a été mis à jour le 2026-06-24 par OT du Pays du Val d’Adour|CDT65
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