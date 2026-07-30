Concert au Chalet avec Pushing Daisies Le Chalet Salies-de-Béarn
samedi 29 août 2026 · Le Chalet · Salies-de-Béarn
Informations pratiques
Salies-de-Béarn
Concert au Chalet avec Pushing Daisies
Le Chalet 1 boulevard Saint Guily Salies-de-Béarn Pyrénées-Atlantiques
Tarif : 0 – 0 – 0 EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-29 20:00:00
fin : 2026-08-29
Date(s) :
2026-08-29
Avez-vous prévu de passer une soirée 100% pop rock ? Seul ou accompagné, venez donc au Chalet et profitez du talent des Pushing Daisies. Vous êtes assurés de passer une excellente soirée. Pensez à réserver une table ! .
Le Chalet 1 boulevard Saint Guily Salies-de-Béarn 64270 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 7 86 30 95 91
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English : Concert au Chalet avec Pushing Daisies
L’événement Concert au Chalet avec Pushing Daisies Salies-de-Béarn a été mis à jour le 2026-07-26 par OT Béarn des Gaves
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