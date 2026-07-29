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AGENDA · Concarneau

Concert au Château de Keriolet Concarneau

vendredi 14 août 2026 · Concarneau

Informations pratiques

Début
vendredi 14 août 2026
Fin
vendredi 14 août 2026
Heure de début
20:00:00
Adresse
Château de Keriolet
Ville
29900 Concarneau
Département
Finistère
Tarif

Concarneau

Concert au Château de Keriolet

Château de Keriolet Concarneau Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-14 20:00:00
fin : 2026-08-14

Date(s) :
2026-08-14

Concert de harpe celtique, de guitare, voix et banjo. Mélodies celtiques et latines.

Tarifs sur réservation de 4€ (enfants) à 10€ (adultes)
Sur place de 6€ (enfants) à 12€ (adultes)   .

Château de Keriolet Concarneau 29900 Finistère Bretagne +33 7 44 44 98 00 

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English :

L’événement Concert au Château de Keriolet Concarneau a été mis à jour le 2026-07-23 par OTC CCA

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