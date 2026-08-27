UNIDIVERSLE MÉDIAVERS CULTUREL
AGENDA · Cébazat

Concert au CHU Louise-Michel Haendel, Bach, Avison | Orchestre national Auvergne-Rhône-Alpes Route de Châteaugay Cébazat

jeudi 10 décembre 2026 · Route de Châteaugay · Cébazat

Informations pratiques

Début
jeudi 10 décembre 2026
Fin
jeudi 10 décembre 2026
Heure de début
15:00:00
Lieu
Route de Châteaugay
Adresse
CHU Louise-Michel
Ville
63118 Cébazat
Département
Puy-de-Dôme
Tarif

Cébazat

Concert au CHU Louise-Michel Haendel, Bach, Avison | Orchestre national Auvergne-Rhône-Alpes

Route de Châteaugay CHU Louise-Michel Cébazat Puy-de-Dôme

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-12-10 15:00:00
fin : 2026-12-10

Date(s) :
2026-12-10

À l’approche des fêtes de fin d’année, les musiciens de l’Orchestre national Auvergne-Rhône-Alpes offrent une parenthèse musicale aux patients et personnels soignants des trois sites du CHU de Clermont-Ferrand.
  .

Route de Châteaugay CHU Louise-Michel Cébazat 63118 Puy-de-Dôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 73 14 47 47  contact@orchestre-auvergne.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

%C0 As the end-of-year holidays approach, the musicians of the Auvergne-Rhône-Alpes National Orchestra are offering a musical interlude to patients and healthcare staff at the three campuses of the Clermont-Ferrand University Hospital.

L’événement Concert au CHU Louise-Michel Haendel, Bach, Avison | Orchestre national Auvergne-Rhône-Alpes Cébazat a été mis à jour le 2026-08-27 par Clermont Auvergne Volcans

À voir aussi à Cébazat (Puy-de-Dôme)