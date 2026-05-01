Concert Au fil du vent, flûte et harpe Place Eric Croux Pélissanne
Concert Au fil du vent, flûte et harpe Place Eric Croux Pélissanne vendredi 29 mai 2026.
Pélissanne
Concert Au fil du vent, flûte et harpe
Vendredi 29 mai 2026 à partir de 20h30. Place Eric Croux Eglise Saint-Maurice de Pélissanne Pélissanne Bouches-du-Rhône
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-29 20:30:00
fin : 2026-05-29
Date(s) :
2026-05-29
Le service Culture de la ville vous propose un concert Au fil du vent , avec un duo flûte et harpe.
Découvrez un talentueux duo flûte traversière et harpe, par Delphine Mocochain et Aliénor Girard. .
Place Eric Croux Eglise Saint-Maurice de Pélissanne Pélissanne 13330 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 90 55 30 74
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English :
Pelissanne proposes a duo concert with a flutist and a harpist.
L’événement Concert Au fil du vent, flûte et harpe Pélissanne a été mis à jour le 2026-05-26 par Office de Tourisme du Massif des Costes
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