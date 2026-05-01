Concert Au fil du vent, flûte et harpe Place Eric Croux Pélissanne

Pélissanne

Concert Au fil du vent, flûte et harpe

Vendredi 29 mai 2026 à partir de 20h30. Place Eric Croux Eglise Saint-Maurice de Pélissanne Pélissanne Bouches-du-Rhône

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-29 20:30:00

fin : 2026-05-29

Date(s) :

2026-05-29

Le service Culture de la ville vous propose un concert Au fil du vent , avec un duo flûte et harpe.

Découvrez un talentueux duo flûte traversière et harpe, par Delphine Mocochain et Aliénor Girard. .

Place Eric Croux Eglise Saint-Maurice de Pélissanne Pélissanne 13330 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 90 55 30 74

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English :

Pelissanne proposes a duo concert with a flutist and a harpist.

L’événement Concert Au fil du vent, flûte et harpe Pélissanne a été mis à jour le 2026-05-26 par Office de Tourisme du Massif des Costes