Concert au Jardin Acorus à Autoreille Autoreille
Concert au Jardin Acorus à Autoreille Autoreille samedi 4 juillet 2026.
Autoreille
Concert au Jardin Acorus à Autoreille
Autoreille Haute-Saône
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-04
fin : 2026-07-04
Date(s) :
2026-07-04
Les Jardins d’Acorus à Autoreille accueillent le groupe Ten Miles Ahead pour un concert Folk Americana à 19h30. Les jardins seront ouverts en continu avant le concert, permettant une visite libre de ce cadre naturel remarquable. Le tarif est de 17,50 € pour l’entrée aux jardins et le concert. La réservation en ligne est obligatoire et les informations sont disponibles sur le site des Jardins d’Acorus. .
Autoreille 70700 Haute-Saône Bourgogne-Franche-Comté
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English : Concert au Jardin Acorus à Autoreille
L’événement Concert au Jardin Acorus à Autoreille Autoreille a été mis à jour le 2026-06-12 par OFFICE DE TOURISME DES MONTS DE GY
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