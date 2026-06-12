Autoreille

Concert au Jardin Acorus à Autoreille

Autoreille Haute-Saône

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-04

fin : 2026-07-04

Date(s) :

2026-07-04

Les Jardins d’Acorus à Autoreille accueillent le groupe Ten Miles Ahead pour un concert Folk Americana à 19h30. Les jardins seront ouverts en continu avant le concert, permettant une visite libre de ce cadre naturel remarquable. Le tarif est de 17,50 € pour l’entrée aux jardins et le concert. La réservation en ligne est obligatoire et les informations sont disponibles sur le site des Jardins d’Acorus. .

Autoreille 70700 Haute-Saône Bourgogne-Franche-Comté

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English : Concert au Jardin Acorus à Autoreille

L’événement Concert au Jardin Acorus à Autoreille Autoreille a été mis à jour le 2026-06-12 par OFFICE DE TOURISME DES MONTS DE GY