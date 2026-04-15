Concert au Jardin Botanique de Genève, Jardin Botanique de Genève, Chambésy

Concert au Jardin Botanique de Genève Dimanche 24 mai, 11h00 Jardin Botanique de Genève

Gratuit

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-05-24T11:00:00+02:00 – 2026-05-24T11:45:00+02:00

Fin : 2026-05-24T11:00:00+02:00 – 2026-05-24T11:45:00+02:00

Les Concerts au Jardin Botanique de Genève offrent une expérience musicale unique en plein air, idéale pour se détendre et profiter pleinement du moment présent.

Bien plus qu’une simple pause, c’est une véritable parenthèse, où chacun et chacune peut se ressourcer, admirer les plantes, respirer l’air frais et se laisser emporter par la musique.

Au cœur de la journée, ces concerts invitent à une évasion musicale qui réchauffe le cœur, dans une atmosphère décontractée et accessible à toutes et à tous.

Musiciennes:

• Eliane Williner – flûte traversière

• Cindy Lin – clarinette

Une co-organistion de L’Orchestre de Chambre de Genève et le Jardin Botanique de Genève.

Jardin Botanique de Genève Chemin de l’Impératrice 1, 1292 Chambésy Chambésy 1202 https://www.jardinbotaniquegeneve.ch/ Plusieurs points d’entrée permettent d’accéder au Jardin Botanique de Genève:

1) Place Albert-Thomas

2) Avenue de la Paix 4 (Sécheron)

3) Chemin de l’Impératrice 1

4) Par les quais de la Rive droite

En partenariat avec le Jardin Botanique de Genève, l’Orchestre de Chambre de Genève propose des concerts courts et conviviaux, à savourer en toute simplicité.

L’Orchestre de Chambre de Genève