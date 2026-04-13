Les plantes menacées du canton de Genève: découvrez leur massif au jardin des rocailles, Jardin Botanique de Genève, Chambésy

Les plantes menacées du canton de Genève: découvrez leur massif au jardin des rocailles Mercredi 20 mai, 14h00 Jardin Botanique de Genève

Gratuit

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-05-20T14:00:00+02:00 – 2026-05-20T15:00:00+02:00

Fin : 2026-05-20T14:00:00+02:00 – 2026-05-20T15:00:00+02:00

Le massif des plantes menacées permet de présenter et conserver des plantes locales qui sont rares et menacées.

En compagnie de notre jardinière Léonie Henry qui les cultivent et de notre scientifique Daniel Comte qui les inventorient dans les milieux naturels du canton, découvrez leurs particularités, leur écologie, l’état de leur population sauvages et les actions mises en œuvre pour les conserver.

Cette visite s’inscrit dans le programme de la Fête de la Nature (20 – 25 mai 2026), https://www.fetedelanature.ch/

Jardin Botanique de Genève Chemin de l’Impératrice 1, 1292 Chambésy Chambésy 1202 https://www.jardinbotaniquegeneve.ch/ [{« type »: « link », « value »: « https://les-plantes-menacees-du-canton.eventwise.ch/inscription-9299/fr »}] [{« link »: « https://www.fetedelanature.ch/ »}] Plusieurs points d’entrée permettent d’accéder au Jardin Botanique de Genève:

1) Place Albert-Thomas

2) Avenue de la Paix 4 (Sécheron)

3) Chemin de l’Impératrice 1

4) Par les quais de la Rive droite

558 espèces sauvages figurent sur la Liste Rouge du canton de Genève. Nous en cultivons certaines au Jardin Botanique Genève.

Jardin Botanique de Genève