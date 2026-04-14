Enigma Botanica: 60 minutes pour trouver la plante qui vous sauvera, Jardin Botanique de Genève, Chambésy

Enigma Botanica: 60 minutes pour trouver la plante qui vous sauvera Jeudi 21 mai, 18h00 Jardin Botanique de Genève

Gratuit

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-05-21T18:00:00+02:00 – 2026-05-21T20:00:00+02:00

Fin : 2026-05-21T18:00:00+02:00 – 2026-05-21T20:00:00+02:00

Vous êtes les descendantes et descendants d’une famille de botanistes. Vous vous réunissez aujourd’hui dans l’ancien cabinet de botanique familial, qui regorge de trésors poussiéreux mais qui va être détruit dans 60 minutes avec tout le bâtiment.

En fouillant la pièce, vous tombez sur une lettre d’une amie de la famille datant de 1715, qui explique qu’elle a contracté la « malaria », ou paludisme, qui se transmet par une piqûre de moustique. Les habitantes et habitants du village dans lequel elle se trouve la soignent avec une plante qui semble avoir un effet positif. Elle donne, dans sa lettre, toutes les informations sur cette plante et demande à son ami botaniste, votre ancêtre, d’effectuer des recherches et des analyses sur cette plante et ses composés, afin de développer un traitement contre la malaria.

Apparemment, votre ancêtre n’a pas transmis le nom de cette plante à sa descendance et vous allez donc devoir fouiller le cabinet pour le trouver! Des millions de vies sont en jeu!

L’activité a lieu en intérieure et est conçue pour 6 personnes maximum.

Jardin Botanique de Genève Chemin de l’Impératrice 1, 1292 Chambésy Chambésy 1202 https://www.jardinbotaniquegeneve.ch/ [{« type »: « link », « value »: « https://enigma-botanica-mai.eventwise.ch/inscription-9259/fr »}] Plusieurs points d’entrée permettent d’accéder au Jardin Botanique de Genève:

1) Place Albert-Thomas

2) Avenue de la Paix 4 (Sécheron)

3) Chemin de l’Impératrice 1

4) Par les quais de la Rive droite

Escape game pédagogique sur la botanique; saurez-vous trouver la solution pour sauver des millions de vie en un temps record?

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