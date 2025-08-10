Informations pratiques

Plougoulm

Concert au jardin

7 Rue de Mesmeniou Plougoulm Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-10 18:00:00

fin : 2026-08-10

Date(s) :

2026-08-10

Concert de piano à 4 mains, au 7 rue de Mesméniou à Plougoulm.

Ce rendez-vous estival et convivial, proposé chaque été par Alexandrine Salomon, professeure de piano, est gratuit. Il est demandé d’apporter ses chaises.

Au programme cette année tangos, airs irlandais, Mozart, Fauré…

Musiciens invités Oriane Lipman, David Magdinier .

7 Rue de Mesmeniou Plougoulm 29250 Finistère Bretagne +33 6 51 79 54 36

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English :

L’événement Concert au jardin Plougoulm a été mis à jour le 2026-07-23 par OT ROSCOFF, COTE DES SABLES, ENCLOS PAROISSIAUX