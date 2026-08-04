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Concert au marché fermier: Les têtes en l’air Marval

jeudi 20 août 2026 · Marval

Concert au marché fermier: Les têtes en l’air Marval

Informations pratiques

Début
jeudi 20 août 2026
Fin
jeudi 20 août 2026
Heure de début
19:30:00
Ville
87440 Marval
Département
Haute-Vienne
Tarif

Marval

Concert au marché fermier: Les têtes en l’air

Marval Haute-Vienne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-20 19:30:00
fin : 2026-08-20

Date(s) :
2026-08-20

Lors du marché fermier semi nocturne profitez du concert du groupe Les Têtes en l’air. Le duo guitare et voix reprend des standards pop/folk pour un moment acoustique, rêveur et dansant !   .

Marval 87440 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 78 22 21 

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English : Concert au marché fermier: Les têtes en l’air

L’événement Concert au marché fermier: Les têtes en l’air Marval a été mis à jour le 2026-07-30 par OT Ouest Limousin

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