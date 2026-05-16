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Concert au Pow Wow de La Petite Voix Resto O’Ranch (au sein de O’Fun Park) Le Bernard

Concert au Pow Wow de La Petite Voix Resto O’Ranch (au sein de O’Fun Park) Le Bernard samedi 5 septembre 2026.

Lieu : Resto O'Ranch (au sein de O'Fun Park)

Adresse : Le Bois Lambert

Ville : 85560 Le Bernard

Département : Vendée

Début : samedi 5 septembre 2026

Fin : samedi 5 septembre 2026

Heure de début : 19:00:00

Tarif :

Le Bernard

Concert au Pow Wow de La Petite Voix

Resto O’Ranch (au sein de O’Fun Park) Le Bois Lambert Le Bernard Vendée

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-05 19:00:00
fin : 2026-09-05

Date(s) :
2026-09-05

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Resto O’Ranch (au sein de O’Fun Park) Le Bois Lambert Le Bernard 85560 Vendée Pays de la Loire +33 2 51 48 12 12 

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English :

L’événement Concert au Pow Wow de La Petite Voix Le Bernard a été mis à jour le 2026-05-16 par Office de Tourisme Destination Vendée Grand Littoral

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