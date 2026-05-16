Concert au Pow Wow de The Fereyl Killers Resto O’Ranch (au sein de O’Fun Park) Le Bernard
Concert au Pow Wow de The Fereyl Killers Resto O’Ranch (au sein de O’Fun Park) Le Bernard samedi 19 septembre 2026.
Le Bernard
Concert au Pow Wow de The Fereyl Killers
Resto O’Ranch (au sein de O’Fun Park) Le Bois Lambert Le Bernard Vendée
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-19 19:00:00
fin : 2026-09-19
Date(s) :
2026-09-19
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Resto O’Ranch (au sein de O’Fun Park) Le Bois Lambert Le Bernard 85560 Vendée Pays de la Loire +33 2 51 48 12 12
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English :
L’événement Concert au Pow Wow de The Fereyl Killers Le Bernard a été mis à jour le 2026-05-16 par Office de Tourisme Destination Vendée Grand Littoral
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