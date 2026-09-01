Concert au profit des soldats du feu Eglise Notre-Dame de Créon Créon

Informations pratiques

Créon

Concert au profit des soldats du feu

Eglise Notre-Dame de Créon 16 Rue Amaury de Craon Créon Gironde

Tarif : 15 – 15 – 20 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-26 17:00:00

fin : 2026-09-26 19:00:00

Date(s) :

2026-09-26

L’association caritative Carmen organise un concert au profit des soldats du feu. L’ouverture du concert est assurée par la CIPEM, chorale du JOSEM, et sera suivie d’une sélection de Danses slaves de Dvořák et de Danses hongroises de Brahms, interprétée par deux pianistes Aurélie FORRÉ-GUILLO et Jean-Philippe GUILLO. Billetterie en ligne et sur place. Buvette et petite restauration. .

Eglise Notre-Dame de Créon 16 Rue Amaury de Craon Créon 33670 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 6 27 55 69 90 carmencite33@gmail.com

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English : Concert au profit des soldats du feu

L’événement Concert au profit des soldats du feu Créon a été mis à jour le 2026-08-04 par OT de l’Entre-deux-Mers