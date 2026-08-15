Concert au Sans Réserve Drums par l’Ensemble 0 + Oonagh Haines Le Sans Réserve Périgueux
mercredi 4 novembre 2026 · Le Sans Réserve · Périgueux
Informations pratiques
Périgueux
Concert au Sans Réserve Drums par l’Ensemble 0 + Oonagh Haines
Le Sans Réserve 192 Route d’Angoulême Périgueux Dordogne
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-11-04 21:00:00
fin : 2026-11-04
Date(s) :
2026-11-04
Gratuit
Projet de coopération entre le Sans Réserve, l’Atabal (Biarritz), L’Inconnue (Talence), Nage Libre (Poitiers) et soutenu par le dispositif Mieux Produire, Mieux Diffuser du Ministère de la Culture
XP01 > DRUMS par l’Ensemble 0 // création sonore expérimentale
> Drums (Laurie Spiegel, Mica Levi, Claire Roussay) / Ensemble 0 est présenté dans le cadre du projet de coopération XP01 entre le Sans Réserve, Atabal (Biarritz), L’Inconnue (Talence), Nage Libre (Poitiers) et soutenu par le dispositif Mieux Produire, Mieux Diffuser du Ministère de la Culture
+ Oonagh Haines // musique électronique expérimentale .
Le Sans Réserve 192 Route d’Angoulême Périgueux 24000 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 06 12 73
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English :
L’événement Concert au Sans Réserve Drums par l’Ensemble 0 + Oonagh Haines Périgueux a été mis à jour le 2026-08-13 par OT Communal de Périgueux
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