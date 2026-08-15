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Concert au Sans Réserve Drums par l’Ensemble 0 + Oonagh Haines Le Sans Réserve Périgueux

mercredi 4 novembre 2026 · Le Sans Réserve · Périgueux

Concert au Sans Réserve Drums par l’Ensemble 0 + Oonagh Haines Le Sans Réserve Périgueux

Informations pratiques

Début
mercredi 4 novembre 2026
Fin
mercredi 4 novembre 2026
Heure de début
21:00:00
Lieu
Le Sans Réserve
Adresse
192 Route d'Angoulême
Ville
24000 Périgueux
Département
Dordogne
Tarif
Gratuit

Périgueux

Concert au Sans Réserve Drums par l’Ensemble 0 + Oonagh Haines

Le Sans Réserve 192 Route d’Angoulême Périgueux Dordogne

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-11-04 21:00:00
fin : 2026-11-04

Date(s) :
2026-11-04

Gratuit
Projet de coopération entre le Sans Réserve, l’Atabal (Biarritz), L’Inconnue (Talence), Nage Libre (Poitiers) et soutenu par le dispositif Mieux Produire, Mieux Diffuser du Ministère de la Culture

XP01 > DRUMS par l’Ensemble 0 // création sonore expérimentale

> Drums (Laurie Spiegel, Mica Levi, Claire Roussay) / Ensemble 0 est présenté dans le cadre du projet de coopération XP01 entre le Sans Réserve, Atabal (Biarritz), L’Inconnue (Talence), Nage Libre (Poitiers) et soutenu par le dispositif Mieux Produire, Mieux Diffuser du Ministère de la Culture

+ Oonagh Haines // musique électronique expérimentale   .

Le Sans Réserve 192 Route d’Angoulême Périgueux 24000 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 06 12 73 

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English :

L’événement Concert au Sans Réserve Drums par l’Ensemble 0 + Oonagh Haines Périgueux a été mis à jour le 2026-08-13 par OT Communal de Périgueux

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