Concert au Temple à Seloncourt Uranometria Musique Baroque Duo violons Petit Temple Seloncourt

Seloncourt

Concert au Temple à Seloncourt Uranometria Musique Baroque Duo violons

Petit Temple 31 Rue du Château d’Eau Seloncourt Doubs

Tarif : – – EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-26 20:15:00

fin : 2026-06-26

Date(s) :

2026-06-26

Concert de musique baroque Temple de Seloncourt

Proposé par Cossies Fan Tutti, l’ensemble Uranometria, dirigé par Aleksandra Brzóskowska et Félix Verry (violons anciens), propose un concert consacré aux répertoires de la fin de la Renaissance et de l’époque baroque, interprétés sur instruments anciens.

Entrée gratuite .

Petit Temple 31 Rue du Château d’Eau Seloncourt 25230 Doubs Bourgogne-Franche-Comté cossiesfantutti@gmail.com

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English : Concert au Temple à Seloncourt Uranometria Musique Baroque Duo violons

L’événement Concert au Temple à Seloncourt Uranometria Musique Baroque Duo violons Seloncourt a été mis à jour le 2026-06-09 par OFFICE DE TOURISME DU PAYS DE MONTBELIARD