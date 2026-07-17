Concert, Auditorium Saint-Pierre des Cuisines, Toulouse

Informations pratiques

Concert Jeudi 15 octobre, 20h00 Auditorium Saint-Pierre des Cuisines Haute-Garonne

Entrée gratuite sur réservation

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-10-15T20:00:00+02:00 – 2026-10-15T21:30:00+02:00

Fin : 2026-10-15T20:00:00+02:00 – 2026-10-15T21:30:00+02:00

RÉSERVATION : à partir du 5 octobre 2026, 12h

https://billetterie.festik.net/crrtoulouse/

(Même si le concert affiche complet, quelques places pourraient se libérer juste avant le début. Nous vous invitons à vous présenter sur place)

Les concerts de Professeurs sont des événements musicaux captivants et emblématiques de la richesse artistique du Conservatoire de Toulouse.

Ces spectacles offrent une occasion unique aux mélomanes et passionnés de musique de découvrir et d’apprécier le talent exceptionnel des enseignants qui, en plus de transmettre leur savoir aux élèves, excellent également dans l’interprétation musicale.

Ces concerts sont souvent diversifiés, couvrant un large éventail de genres musicaux allant de la musique classique aux compositions contemporaines, du jazz à la musique du monde.

De plus, ils permettent souvent une interaction entre les Professeurs et le public, favorisant ainsi un échange enrichissant où l’appréciation de la musique et la compréhension de son essence sont partagées.

En résumé, les concerts des Professeurs du Conservatoire de Toulouse sont des occasions uniques de célébrer l’art musical dans toute sa splendeur. Ils offrent une expérience immersive et inspirante pour tous ceux qui ont la chance d’y assister, renforçant ainsi la réputation du Conservatoire en tant que foyer d’excellence artistique.

Auditorium Saint-Pierre des Cuisines 12 place Saint-Pierre 31000 Toulouse Toulouse 31000 Capitole / Arnaud Bernard / Carmes Haute-Garonne Occitanie [{« link »: « https://billetterie.festik.net/crrtoulouse/ »}]

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