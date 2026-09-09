Concert Autour de Wolfgang Amadeus Mozart Obernai
dimanche 25 octobre 2026 · Obernai
Informations pratiques
Obernai
Concert Autour de Wolfgang Amadeus Mozart
Rempart Maréchal Foch rue de Sélestat Obernai Bas-Rhin
Tarif : – – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Dimanche 2026-10-25 17:00:00
fin : 2026-10-25
Date(s) :
2026-10-25
Dans le cadre de l’année Mozart, initiée par l’Ecole de Musique d’Obernai, l’orchestre philharmonique d’Obernai vous invite à un concert autour des oeuvres de ce génie précoce.
Dans le cadre de l’année Mozart, initiée par l’Ecole de Musique d’Obernai, l’orchestre philharmonique d’Obernai vous invite à un concert autour des oeuvres de ce génie précoce.
Wolfgang Amadeus Mozart est né à Salzbourg le 27 janvier 1756. Enfant prodige (il prend ses premières leçons de clavecin à l’âge de quatre ans et commence à composer à l’âge de six), il connaît rapidement la célébrité grâce aux nombreuses tournées que lui fait faire son père, Léopold, vice-maître de chapelle du prince-archevêque de Salzbourg, qui fut aussi son professeur et son mentor.
Il meurt en décembre 1791, alors qu’il n’a pas 35 ans. Malgré sa mort prématurée, il a créé en une trentaine d’années une des sommes les plus importantes de la musique, comportant des chefs-d’œuvre classiques dans pratiquement tous les domaines. .
Rempart Maréchal Foch rue de Sélestat Obernai 67210 Bas-Rhin Grand Est +33 3 88 95 64 13 info@tourisme-obernai.fr
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English :
As part of the Mozart Year, organized by the Obernai School of Music, the Obernai Philharmonic Orchestra invites you to a concert featuring the works of this child prodigy.
L’événement Concert Autour de Wolfgang Amadeus Mozart Obernai a été mis à jour le 2026-08-04 par Office de tourisme d’Obernai
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