Portes Ouvertes Au Centre de Secours d’Obernai Obernai
Portes Ouvertes Au Centre de Secours d’Obernai Obernai dimanche 30 août 2026.
Obernai
Portes Ouvertes Au Centre de Secours d’Obernai
1 rue Maréchal de Lattre de Tassigny Obernai Bas-Rhin
Tarif : – – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Dimanche 2026-08-30 10:00:00
fin : 2026-08-30 22:00:00
Date(s) :
2026-08-30
Portes Ouvertes au centre de secours, proposées par l’Amicale des Sapeurs Pompiers d’Obernai. Expositions d’engins, stands, démonstrations et restauration.
Portes Ouvertes au centre de secours, proposées par l’Amicale des Sapeurs Pompiers d’Obernai.
Expositions d’engins, stands, démonstrations et restauration. .
1 rue Maréchal de Lattre de Tassigny Obernai 67210 Bas-Rhin Grand Est amicale.obernai@gmail.com
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Open house at the rescue center, organized by the Amicale des Sapeurs Pompiers d’Obernai. Engine displays, stands, demonstrations and catering.
L’événement Portes Ouvertes Au Centre de Secours d’Obernai Obernai a été mis à jour le 2026-05-20 par Office de tourisme d’Obernai
À voir aussi à Obernai (Bas-Rhin)
- Ciné-Opéra La flûte enchantée Obernai 27 mai 2026
- Audition libre Spéciale Mozart Obernai 27 mai 2026
- Fête des voisins Obernai 29 mai 2026
- Concert Mozart avec l’Ecole de Musique Obernai 29 mai 2026
- Micro-Folie Collection Pays de la Loire Obernai 30 mai 2026