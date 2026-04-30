Obernai

Portes Ouvertes Au Centre de Secours d’Obernai

1 rue Maréchal de Lattre de Tassigny Obernai Bas-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche 2026-08-30 10:00:00

fin : 2026-08-30 22:00:00

Date(s) :

2026-08-30

Portes Ouvertes au centre de secours, proposées par l’Amicale des Sapeurs Pompiers d’Obernai. Expositions d’engins, stands, démonstrations et restauration.

Portes Ouvertes au centre de secours, proposées par l’Amicale des Sapeurs Pompiers d’Obernai.

Expositions d’engins, stands, démonstrations et restauration. .

1 rue Maréchal de Lattre de Tassigny Obernai 67210 Bas-Rhin Grand Est amicale.obernai@gmail.com

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English :

Open house at the rescue center, organized by the Amicale des Sapeurs Pompiers d’Obernai. Engine displays, stands, demonstrations and catering.

L’événement Portes Ouvertes Au Centre de Secours d’Obernai Obernai a été mis à jour le 2026-05-20 par Office de tourisme d’Obernai